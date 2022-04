Velejadores portugueses terminam Troféu Princesa Sofia com dois 28.º lugares

Redação com Lusa

Dois 28.º lugares constituíram os melhores resultados dos velejadores portugueses que hoje terminaram o seu desempenho no Troféu Princesa Sofia, em Espanha, que marca o início do apuramento para Paris'2024.

Em ILCA7, Eduardo Marques foi o melhor luso, com o quarto lugar na última regata a permitir-lhe uma subida de 14 posições, para 28.º, com 168 pontos.

Santiago Sampaio manteve o 33.º, com 182 pontos na mesma frota de ouro, enquanto na de bronze Lourenço Mateus avançou dois postos para 113.º, com 162 pontos, em prova na qual a medal race foi atingida com 100 pontos.

Na classe 470, Diogo Costa e Carolina João subiram um lugar e terminaram também em 28.º, com 165 pontos, a mesma evolução de Beatriz Gago e Rodolfo Pires, que ficaram em 31.º, com 180 pontos: a medal race, para os 10 mais fortes, foi conquistada com 91 pontos.

Nos Kites, Pedro Rodrigues, Pedro Marcos e Tomás Pires de Lima terminaram juntos, em 58.º, 59.º e 60.º, respetivamente com 141, 217 e 240 pontos.

Nesta especialidade não há medal race, destinada aos 10 melhores, sendo que no sábado se disputam meias-finais e depois a final.

Portugal esteve ainda representado em 49er, mas a lesão sofrida na quarta-feira pelo proa João Prieto impediu-o de continuar em prova com Tomás Barreto, quando seguiam em 69.º.

O Troféu Princesa Sofia, que decorre até sábado, constitui a primeira prova a contar para o circuito mundial organizado pela World Sailing (Federação Internacional de Vela), no qual os velejadores irão competir, nos próximos três anos, por um lugar nos Jogos Olímpicos de Paris.