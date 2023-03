Velejadora Vasileia Karachaliou cai para terceiro lugar no Europeu de ILCA 6

Redação com Lusa

A velejadora Vasileia Karachaliou, em representação de Portugal, perdeu a liderança do Europeu de classe olímpica ILCA6, num dia de vento instável que penalizou os primeiros e a fez cair para o terceiro posto em Andora, Itália.

Num dia em que cinco dos primeiros sete descartaram a última das duas regatas de hoje, também a grega, que aguarda a naturalização, saiu penalizada, com um 17.º na primeira que se disputou.

A nova timoneira da classe é a neerlandesa Marit Bouwmeester, com 24 pontos, menos dois do que a belga Emma Plasschaert e menos quatro do que Karachaliou.

Fora da frota de ouro, que discute o título, Luísa Peres é 35.ª na frota de prata.

O dia também penalizou Eduardo Marques, na olímpica ILCA 7 (para homens), caindo do sexto para o 12.º lugar, tendo ainda repetido uma das regatas de quarta-feira, após protesto de outro velejador.

Santiago Sampaio, que também está na frota de ouro, "tombou" 10 posições, para 29.º, enquanto, na de prata, José Mendes é 15.º e Lourenço Mateus (que fez uma partida adiantada) 19.º, e em ILCA 6 masculino, que não é olímpico, João Pontes subiu a quarto, com 59 pontos, a 31 do primeiro.

Na sexta-feira, as várias frotas deverão enfrentar três regatas, em vez das habituais duas, para compensar calendário.