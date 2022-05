Vela: próxima etapa do circuito mundial 44 Cup será em Cascais

Equipa da Ceeref lidera com 34 pontos, seguida do Tem Nika, com 37, enquanto a Artemis Racing, fecha o pódio provisório

O município de Cascais recebe, entre esta quarta-feira e o próximo domingo, a segunda das quatro etapas do circuito mundial 44 Cup em vela, na qual o velejador olímpico Álvaro Marinho acompanhará a equipa Charisma, enquanto treinador.

O velejador luso será fundamental no conhecimento da monegasca Charisma quanto ao campo de regatas, nomeadamente na avaliação das correntes, tipo de onda, direção e intensidade do vento.

Disputada a primeira prova, em Lanzarote, Espanha, a equipa eslovena da Ceeref lidera com 34 pontos, seguida do Tem Nika, do Mónaco, com 37, enquanto a Artemis Racing, da Suécia, fecha o pódio provisório, com 48 pontos.

A competição de oito tripulações de seis países prosseguirá posteriormente em Marstrand, Suécia, entre 29 de junho e 03 de julho, e termina em Oman, entre 07 e 11 de dezembro.

Os RC44 são barcos de alta competição com os cascos construídos inteiramente em carbono e velas de última geração, o que os torna extremamente rápidos em todas as condições de vento e mar.