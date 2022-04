Vela: Eduardo Marques, na classe ILCA7, começa Troféu Princesa Sofia em oitavo

Redação com Lusa

Com um segundo e um sétimo lugares, Eduardo Marques soma nove pontos, numa competição liderada pelo cipriota Pavlos Kontides, com dois pontos, sinal de que ganhou ambas as regatas disputadas.

O velejador Eduardo Marques, oitavo na classe ILCA7, foi esta segunda-feira o melhor português no arranque do Troféu Princesa Sofia, que marca em Espanha o início do apuramento para Paris'2024.

Santiago Sampaio é 39.º, com 28 pontos, enquanto Lourenço Mateus navega em 130.º, com 86 pontos, em prova que começou com 165 barcos de mais de 30 nações.

Na classe 470, com uma frota de 68 barcos de 20 países, a dupla Diogo Costa/Carolina João segue em 24.º, com 26 pontos, enquanto Beatriz Gago/Rodolfo Pires são 27.º, com 28.

Os italianos Giacomo Ferrari/Bianca Caruso e os espanhóis Jordi Xammar/Nora Brugman estão na frente, empatados com três pontos.

Terça-feira entram em competição Pedro Marcos, Pedro Afonso e Tomás Pires de Lima, na Fórmula Kite, bem como a dupla Tomás Barreto/João Prieto, em 49er.

O Troféu Princesa Sofia, que decorre até sábado, constitui a primeira prova a contar para o circuito mundial organizado pela World Sailing (Federação Internacional de Vela), no qual os velejadores irão competir, nos próximos três anos, por um lugar nos Jogos Olímpicos de Paris.