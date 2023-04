Vela: Diogo Costa e Carolina João em quarto na classe 470 do Princesa Sofia

m segundo lugar na primeira regata da frota azul e um oitavo na segunda resultaram no quarto posto combinado com a frota amarela, em prova liderada pelos alemães Luise Wanser e Philip Autenrieth.

Os velejadores olímpicos portugueses Diogo Costa e Carolina João terminaram esta terça-feira o primeiro dia de regata da classe 470 na quarta posição do Troféu Rainha Sofia.

Um segundo lugar na primeira regata da frota azul e um oitavo na segunda resultaram no quarto posto combinado com a frota amarela, com um total de 10 pontos, em prova liderada pelos alemães Luise Wanser e Philip Autenrieth, com sete pontos.

Em competição com 72 embarcações, Beatriz Gago e Rodolfo Pires seguem em 26.º, com 27 pontos, depois de obterem um 18.º e uma nona posição.

Na classe 49er, o olímpico Pedro Costa e João Bolina estão em 46.º com 36 pontos, enquanto Ricardo e Tiago Alves seguem em 69.º, com 45, em evento com 98 barcos que é comandado pelos franceses Kevin Fischer e Yann Jauvin, com dois pontos, fruto de outros tantos triunfos.

Em ILCA 7, Eduardo Marques é o melhor português, em 39.º, com 32 pontos, em competição dominada pelo croata Tonci Stipanovic, com somente três.

Em prova com 184 tripulações, Santiago Sampaio é 60.º com 43, Lourenço Mateus 122.º com 79 e José Mendes, que largou adiantado na primeira regata, 183.º, com 123 pontos.

Em kitefoil, Tomás Pires de Lima é 54.º com 29 pontos, e Pedro Afonso não compareceu na largada que contou com 107 pranchas.

Em ILCA 6, Vasileia Karachaliou, olímpica em Tóquio'2020 pela Grécia, mas que compete por Portugal enquanto aguarda pela naturalização, é oitava com 11 pontos. Já Luísa Peres é 91.ª entre 106 competidoras, com 90 pontos.

Mafalda Pires de Lima é 33.ª entre 51 em kitefoil feminino, com 48 pontos, em evento comandado pela francesa Poema Newland, com cinco pontos em três regatas.