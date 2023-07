Vela: dia discreto e portugueses fora do top-10 do evento teste

Nenhum ocupa atualmente o top-10 em Marselha, cidade que vai receber a vela em Paris'2024.

A grega Vasileia Karachaliou, a representar Portugal enquanto aguarda o processo de naturalização, é atualmente a mais bem classificada, mesmo após baixar uma posição, para 11.ª em ILCA 6, com 83 pontos em prova liderada pela neerlandesa Marit Bouwmeester, com 30.

Em ILCA 7 registou-se a maior queda, com Eduardo Marques a baixar seis lugares para 17.º, com 114 pontos, cada vez mais distante do comandante, o australiano Matt Wearn, com 24.

Em trajetória inversa, Mafalda Pires de Lima galgou um degrau, para 15.ª, com 183 pontos.

Em 470, a dupla Beatriz Gago e Rodolfo Pires manteve a 16.ª e penúltima posição, agora com 114 pontos.

Esta quinta-feira foi dia de descanso para os 49er, nos quais Pedro Costa e João Bolina seguem em 29.º e últimos, com 123 pontos.