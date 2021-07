Vela: ciclo de renovação olímpica para Portugal. Os nomes que vão a Tóquio

A vela procura uma nova geração para suceder a nomes de peso a nível mundial. Nos Jogos deste ano, Costa/Costa e Carolina João estreiam-se. Lima/Costa querem superar o Rio'16.

Portugal terá nos Jogos Olímpicos de Tóquio (23 de julho a 8 de agosto) cinco velejadores distribuídos por três embarcações. Jorge Lima/José Costa, dupla da classe 49er, é a mais experiente, está inserida numa frota rápida e muito competitiva em condições duras e tem argumentos para atacar o top 10, cinco anos após o 15.º posto no Rio de Janeiro. Os irmãos Pedro e Diogo Costa, em 470, e Carolina João, em Laser Radial, são estreantes olímpicos e uma incógnita, apesar da recente medalha de prata no Mundial obtida pela tripulação portuense poder ser um bom indício.

"É difícil apontar a resultados", começa por afirmar Luís Rocha, diretor técnico nacional (DTN), referindo: "Vamos para um local com elevado nível de imprevisibilidade. No Japão ocorrem tufões com frequência e isso altera as expectativas". O campo de regatas, em Enoshima, a 53 km de Tóquio, tem um mar "parecido com o de Cascais, com alguma vaga e bastante vento", os portugueses já nele entraram em 2020, no test event habitualmente realizado para reconhecimento, por isso Luís Rocha sublinha: "Vamos preparados para todas as condições".

O resultado dos irmãos Costa no Mundial cria expectativas, mas eles são estreantes em Jogos e, em Tóquio,serão os mais jovens na frota de 470

Depois de uma fase de instabilidade diretiva e financeira, em que a Federação Portuguesa de Vela chegou a ter a Utilidade Pública suspenso, por não ter adequado os estatutos ao Regime Jurídico das Federações Desportivas, voltou à presidência, em outubro de 2016, António Roquette, que já tinha dirigido o organismo entre 1991 e 2001. Com ele, a federação tenta "redimensionar o investimento num desporto de competição exigente e de custos avultados", como explica o DTN, face a uma frota pequena, em que as medalhas olímpicas não são prioridade. "Estamos numa fase de retoma e com velejadores de qualidade. Temos investido na formação de treinadores, nos quadros competitivos e a nossa esperança é, nos próximos anos, renovar a equipa olímpica, o que é algo difícil, depois de termos tido uma geração muito forte".

Suceder a nomes como Álvaro Marinho, Hugo Rocha, Nuno Barreto, Diogo Cayolla, João Rodrigues, Gustavo Lima, para nomear alguns, não é tarefa simples e levará tempo. Portugal tem 3400 federados e prepara novas gerações de velejadores para lá de Tóquio, já com 2024 no horizonte e Eduardo Marques aparece, por exemplo, como um dos jovens a lançar em Laser, classe em que Gustavo Lima, irmão de Jorge Lima, foi a principal figura durante anos, tendo sido campeão mundial e detendo três diplomas em Jogos (em Pequim"2008 foi quarto, ficando às portas do bronze).

Analisando as hipóteses em Tóquio, Luís Rocha anota: "A Carolina João foi a última a ser apurada. Ir aos Jogos Olímpicos é uma grande vitória para ela, que irá fazer o melhor e tentar superar-se". A estudante de engenharia química é a primeira a entrar em competição (dia 25). "A dupla do 49er já tem várias medal race e entrar nesse lote nos Jogos seria um grande êxito. Eles já mostraram que são capazes de nos surpreender", avança o DTN, finalizando com os vice-campeões do Mundo: "No Mundial, os irmãos Costa estiveram acima das expectativas. Acreditávamos que pudessem ficar dentro dos dez primeiros, mas não sabíamos o verdadeiro nível, pois até ao Mundial treinava-se muito, mas competia-se pouco, devido à pandemia. Em Tóquio, podemos dizer que os irmãos Costa têm o grande objetivo de ficar nos dez primeiros e disputarem a medal race. O 470 é forte a andar com vento mais fraco, mas tem vindo a melhor com vento mais forte".