Vela: Charisma, de Álvaro Marinho, lidera circuito mundial 44 cup em Cascais

Formação monegasca beneficiou do conhecimento do ex-competidor oara vencer as três primeiras regatas

A equipa Charisma, treinada pelo antigo velejador olímpico português Álvaro Marinho, lidera a prova de Cascais do circuito mundial 44 Cup, cumprido o primeiro dia.

Oitava e última classificada na primeira das quatro etapas do circuito, a formação monegasca beneficiou do conhecimento do campo de regatas de Álvaro Marinho para vencer as três regatas do dia, surpreendendo os favoritos.

Assim, a formação que tem Nico Poons como timoneiro, soma três pontos, à frente da equipa eslovena Ceeref, com nove pontos, enquanto os campeões do circuito em 2021, a Team Aqua, fecha o pódio provisório.

"Foi um dia fabuloso. A equipa fez um trabalho fantástico, entre boas largadas e excelentes opções táticas por parte do nosso tático, Hamish Pepper. Amanhã [sexta-feira] continuaremos a trabalhar para alcançar bons resultados", congratulou-se Álvaro Marinho.

A competição de oito tripulações de seis países prosseguirá posteriormente em Marstrand, Suécia, entre 29 de junho e 03 de julho, e termina em Oman, entre 07 e 11 de dezembro.

Os RC44 são barcos de alta competição com os cascos construídos inteiramente em carbono e velas de última geração, o que os torna extremamente rápidos em todas as condições de vento e mar.