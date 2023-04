Vela: Beatriz Gago e Rodolfo Pires segundos na Semana Olímpica Francesa

Redação com Lusa

Competição junta cerca 1.000 velejadores nas Ilhas Douradas.

Os velejadores Beatriz Gago e Rodolfo Pires subiram esta quarta-feira ao segundo lugar da classe 470 da Semana Olímpica Francesa de vela, após um triunfo, um terceiro e um quinto lugares em Hyères.

Após a realização de seis regatas, com vento fraco e direção instável, a dupla lusa soma 15 pontos, mais oito dos espanhóis Jordi Xammar/Nora Brugman, que lideram.

Os olímpicos Diogo Costa e Carolina João ascenderam a sextos, com um quatro, um primeiro e um nono lugares, sendo que este último os fez baixar da terceira posição, que chegaram a deter antes dessa regata: estão com 20 pontos.

Ambas as tripulações começam a disputar na quinta-feira a frota de ouro, na qual se lutará pelo triunfo final.

Na competição que junta cerca 1.000 velejadores nas Ilhas Douradas, cerca de 90 quilómetros a este de Marselha, a grega Vasileia Karachaliou, em representação de Portugal, subiu uma posição, para a sexta, na classe ILCA6, pelo que também vai à frota de ouro.

A atleta, que aguarda naturalização, começou com um 20.º lugar, que descartou, averbando posteriormente um sexto e um 10.º, para um total de 33 pontos, mais 16 do que a canadiana Sarah Douglas, que lidera a competição, com 94 participantes.

Em ILCA 7, cumpridas seis regatas, Santiago Sampaio subiu um degrau, para 11.º, com 26 pontos, mais 18 do que o líder, e Eduardo Marques trepou dois, para 15.º, com 31, rumando ambos à frota de ouro: Lourenço Mateus ascendeu um, para 111.º, com 160, indo à frota de bronze.

Na fórmula kite, Tiago Pires de Lima é agora 59.º, com 68 pontos, e Pedro Afonso 82.º, com 103: ambos vão ao bronze, enquanto Mafalda Pires de Lima, que segue em 32.º, com 46 pontos, vai à de prata.

Na classe 49er, frotas de bronze para os irmãos Ricardo e Tiago Alves, no 61.º posto, com 74 pontos, e para Pedro Costa e João Bolina, 71.º, com 90.

A semana olímpica francesa é um dos últimos campeonatos antes dos Mundiais de Haia, que em agosto vão determinar apuramentos para os Jogos Olímpicos Paris'2024.