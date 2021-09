Vasco Vilaça termina Super League de triatlo na quarta posição

Britânico Alex Yee garantiu o título.

O português Vasco Vilaça terminou no sábado na quarta posição a Super League de triatlo, após ter sido terceiro na quarta e última etapa, disputada em Malibu, na Califórnia, onde o britânico Alex Yee garantiu o título.

Num final do terceiro triatlo do dia (todos disputados em sucessão e com 300 metros de natação, 3,6 quilómetros de ciclismo e 1,6 de corrida) discutido ao sprint, Vilaça terminou na terceira posição, a apenas 0,5 segundos de Yee.

Yee demorou 53.31 minutos para fazer as três corridas, menos 0,2 segundos do que o belga Marten Van Riel, garantindo com este triunfo a conquista do título.

Após quatro etapas, Yee tem 59 pontos, mais cinco do que o australiano Hayden Wilde e nove do que o britânico Jonathan Brownlee, com Vilaça a terminar com 49, a um ponto do pódio.