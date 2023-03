Vasco Vilaça ganha medalha de prata na primeira etapa do Mundial de triatlo

Na primeira das sete etapas do World Triathlon Championship Series, Vasco Vilaça completou os 750 metros de natação em nove minutos e 17 segundos.

O português Vasco Vilaça conquistou esta sexta-feira a medalha de prata na primeira etapa do Campeonato do Mundo de triatlo, disputada em Abu Dhabi, terminando a apenas seis segundos do vencedor, o britânico Alex Yee.

Na primeira das sete etapas do World Triathlon Championship Series, Vasco Vilaça completou os 750 metros de natação em nove minutos e 17 segundos, cronometrou 27.33 na prova de 20 quilómetros de ciclismo e 14.32 nos cinco quilómetros de corrida.

Vasco Vilaça terminou com o tempo de 52.59 minutos, apenas atrás de Alex Yee (52.53) e imediatamente à frente do brasileiro Manoel Messias (53.06), que conquistou a medalha de bronze.

O triatleta português considerou que "a época não podia ter começado melhor" e mostrou-se "bastante feliz por regressar à competição", depois da paragem de inverno.

"O resultado mostra a consistência do trabalho que fiz, e dá-me confiança para lutar por mais pódios na época e motivação para a qualificação olímpica, mas também para lutar por um pódio no final do Campeonato do Mundo", disse Vasco Vilaça, em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Triatlo.

João Pereira concluiu a prova na 23.ª posição, com o tempo de 53.53, Ricardo Batista foi 33.º (54.02), e João Silva foi 51.º (56.22).

Na prova feminina, ganha pela britânica Beth Potter (57.56), Melanie Santos foi a portuguesa mais bem classificada, ao concluir no 30.º posto (59.48), enquanto Maria Tomé foi 44.ª (1:00.57 horas).