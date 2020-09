Vasco Ribeiro vence no Porto e está na luta pelo título nacional: "Já não ganhava aqui há alguns anos"

Será a meio de outubro que se saberá quem será campeão nacional de surf, uma discussão que a três. No feminino, o título foi atribuído a Teresa Bonvalot

Vasco Ribeiro venceu o Renault Porto Pro, a quarta e penúltima etapa da Liga MEO Surf, cujo título será decidido a três em Cascais, já que o líder, Afonso Antunes, foi eliminado nos quartos de final.

Apesar de continuar a ser terceiro no ranking, este triunfo relançou Vasco Ribeiro nas contas do título, que ficará decidido entre 15 e 17 de outubro, depois de Afonso Nunes cair prematuramente no Porto e Frederico Morais ficar também muito perto.

Vasco está a apenas 200 pontos de Afonso Antunes, pelo que depende somente de si para ser campeão, o mesmo acontecendo com Frederico Morais, segundo da classificação, a 10 pontos: quem deste trio ganhar em Cascais, será campeão.

"Estou a sentir-me bem e de volta à melhor forma. Quando é assim, os resultados aparecem. Vencer no Porto foi ótimo, pois é um sítio que adoro e onde já não ganhava há alguns anos. Foi um ótimo campeonato, com um grande dia final e ondas de qualidade. Agora, vou tentar levar este momento para as próximas provas para fechar a temporada com chave de ouro em Cascais", disse Vasco Ribeiro.

Vasco alcançou a 12.ª vitória da carreira na Liga MEO Surf e ficou apenas a um triunfo de igualar o recorde de 13 êxitos que pertence a Frederico Morais.

Surpresa nos quartos de final com o afastamento precoce do campeão nacional Miguel Blanco ante Francisco Almeida e, sobretudo, a eliminação de Afonso Antunes frente a Eduardo Fernandes, hipotecando a possibilidade de ser campeão hoje.

Diferente no setor feminino, no qual o triunfo de Teresa Bonvalot lhe permitiu celebrar, antecipadamente, o terceiro cetro nacional, depois dos êxitos em 2014 e 2015.