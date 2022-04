Vasco Ribeiro: "Santa Cruz é um sítio que eu adoro, onde passo mais tempo a treinar"

Surfista Vasco Ribeiro quer "manter o título em casa" no Pro Santa Cruz

Vasco Ribeiro, campeão em título do Pro Santa Cruz, etapa do circuito europeu de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL), pretende repetir o feito na edição que arranca esta terça-feira, em Torres Vedras, distrito de Lisboa.

"A ambição é manter o título em casa. Santa Cruz é um sítio que eu adoro, é dos sítios onde passo mais tempo a treinar, e onde me sinto super à vontade, com ondas boas e com força. É dos sítios de que mais gosto, portanto, este ano é para ir com tudo", disse o pentacampeão nacional, antes de começar a prova na Praia de Santa Cruz.

Vasco Ribeiro, campeão europeu em 2021, segue no 23.º lugar do ranking do circuito europeu de qualificação da WSL, com 2.160 pontos, após uma prestação aquém das expectativas no Caparica Surf Fest, que lhe valeu o 25.º posto e complicou as chances de subir às Challenger Series (circuito de acesso à elite mundial) já este ano.