Vasco Ribeiro nos oitavos de final na Gold Coast

Redação com Lusa

Surfista português vai disputar uma vaga nos quartos de final frente ao australiano Sheldon Simkus, na primeira bateria da quarta ronda.

Vasco Ribeiro avançou esta terça-feira para os oitavos de final do Boost Mobile Gold Coast Pro, ao eliminar o brasileiro Jadson André, ao vencer o seu heat na terceira ronda da prova australiana do Challenger Series.

O campeão nacional venceu o primeiro heat da ronda, com 13,5 pontos (6,83 e 6,67), superando o havaiano Ian Gentil (10,37), igualmente apurado para os oitavos, e o brasileiro Jadson André (8,84), que foi eliminado e terminou entre os 17.ºs classificados.

"Estou particularmente contente com este novo Challenger Series, sobretudo por ter conseguido chegar ao dia da final. Snapper Rocks é um palco fantástico e espero que todos os locais das provas do nos ofereçam ondas como estas. Tem sido incrível e estou preparado para as finais", afirmou o português.

Vasco Ribeiro vai disputar uma vaga nos quartos de final frente ao australiano Sheldon Simkus, na primeira bateria da quarta ronda.

Na competição feminina, Yolanda Sequeira assegurou a passagem para os "oitavos", ao vencer a oitava e última bateria da segunda ronda, com 10,57 pontos (7,00 e 3,57 nas duas melhores ondas), seguindo para a ronda seguinte, tal como a australiana Zahli Kelly, com 9,17 (4,10 e 5,07).

Nos oitavos de final, a quinta classificada em Tóquio'2020 vai estar no oitavo e último heat, frente à havaiana Bettylou Sakura Johnson.

Já Teresa Bonvalot foi eliminada nos segundos finais do sexto heat da segunda ronda, terminando o campeonato australiano entre as 17.ªs colocadas.

Nesta primeira das oito etapas do Challenger Series, Frederico Morais, Mafalda Lopes e Francisca Veselko foram afastados na primeira ronda, concluindo a competição nos 73.º e 33.ºs lugares, respetivamente.

O Gold Coast Pro é a primeira prova do Challenger Series, que atribui 12 vagas masculinas e seis femininas para o circuito principal de 2023.