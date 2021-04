Vasco Ribeiro, Kika Veselko e Carina Duarte em destaque a abrir Ericeira Pro

Primeira etapa da Liga MEO Surf arrancou, na Praia de Ribeira D'Ilhas

Num palco onde já se sagrou campeão do Mundo júnior (2014), Vasco Ribeiro foi o destaque principal no arranque do Allianz Ericeira Pro, a primeira prova da Liga MEO Surf, responsável por atribuir os títulos nacionais da modalidade.

Em Ribeira D'Ilhas, o surfista da Praia da Poça, campeão nacional quatro vezes, foi autor do melhor score do dia (15 em 20 possíveis), apurando-se para a segunda ronda.

Luís Perloiro, quarto nacional em 2020, também começou bem (13), numa jornada em que caíram dois cabeças de série (Nic von Rupp e João Moreira). A eliminação do local Henrique Pyrrait (semifinalista na Ericeira em 2020) também causou surpresa.

No feminino, as oito atletas cabeças de série seguiram em frente, seis delas vencendo as respetivas baterias. A jovem Kika Veselko sobressaiu, com 14,5 pontos, enquanto Carina Duarte alcançou a melhor onda do dia (8,5), o que lhe permitiu relegar a campeã em título Teresa Bonvalot para segundo na bateria.

Este sábado, o Allianz Ericeira Pro continua, com chamada às 9h00.