Surf: Vasco Ribeiro eliminado nos oitavos de final na Gold Coast

Redação com Lusa

O português Vasco Ribeiro foi hoje eliminado nos oitavos de final do Boost Mobile Gold Coast Pro, ao perder com o australiano Sheldon Simkus, terminando em nono a prova australiana do "Challenger Series".

Na primeira bateria da quarta ronda, Vasco Ribeiro somou 11,30 pontos (5,67 e 5,63 nas melhores ondas), ficando atrás de Simkus, que fez 12,10 (5,97 e 6,13).

Na competição feminina, Yolanda Sequeira também caiu nos oitavos de final, terminando na nona posição, com Teresa Bonvalot a "cair" na da segunda ronda, concluindo o campeonato australiano entre as 17.ªs colocadas.

Nesta primeira das oito etapas do 'Challenger Series', Frederico Morais, Mafalda Lopes e Francisca Veselko foram afastados na primeira ronda, concluindo a competição nos 73.º e 33.ºs lugares, respetivamente.

O Gold Coast Pro é a primeira prova do 'Challenger Series', que atribui 12 vagas masculinas e seis femininas para o circuito principal de 2023.