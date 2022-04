Vasco Ribeiro e Yolanda Hopkins foram quase nota 10 na Figueira

Yolanda Hopkins esteve em destaque no segundo dia do Allianz Figueira Pro

Vencedores do Allianz Figueira Pro de 2021 deram cartas no segundo dia da etapa inaugural da Liga MEO Surf

Deslocalizado do Cabedelo para a Praia da Murtinheira (Quiaios), o segundo dia do Allianz Figueira Pro, a etapa inaugural da Liga MEO, teve um Vasco Ribeiro superior.

O campeão em título apurou-se para a terceira ronda de hoje (chamada às 7h15 no palco principal) com 17 pontos (em 20), graças a uma onda quase perfeita e a melhor até agora (9,25).

A competição feminina ficou marcada por um primeiro confronto entre Teresa Bonvalot (16,35) e Yolanda Hopkins (16,75, também com um espetacular 9,25), que se distanciaram de Beatriz Carvalho (9,3) e Mariana Rocha Assis (4,4), voltando as duas olímpicas a encontrar-se hoje no acesso às "meias". A elas juntam-se Kika Veselko e Carina Duarte, num super-heat com surfistas que já foram campeãs, seguindo em frente as duas melhores.

Além da melhor nota, em igualdade com Vasco, Hopkins ganhou uma Expression Session, enquanto Francisco Almeida, melhor luso do ranking europeu das Qualifying Series (15.º), arrecadou o inovador troféu noturno.