Vasco Ribeiro e Francisca Veselko distinguidos como surfistas do ano

Vasco Ribeiro e Francisca Veselko, campeões nacionais, foram esta sexta-feira distinguidos como surfistas do ano, pela Associação Nacional de Surfistas (ANS), enquanto o prémio personalidade foi entregue ao juiz Nuno Trigo, que esteve presente nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

O cinco vezes campeão nacional Vasco Ribeiro conquistou ainda o prémio para a melhor onda do ano, um galardão recebido, no feminino, pela olímpica Yolanda Sequeira, enquanto Kika Veselko ganhou ainda o prémio para a melhor júnior do ano - Afonso Antunes ganhou este prémio no masculino.

A etapa de Peniche foi considerada a melhor da Liga Meo Surf, a revista Surftotal foi distinguida com o prémio carreira, pelos 20 anos de existência, e o Ericeira Surf Clube foi reconhecido com o clube do ano.

Na gala, o surfista José Ferreira foi galardoado com a segunda edição do prémio fair play Pedro Lima, que visa homenagear o antigo surfista e ator, sucedendo a Gony Zubizarreta.