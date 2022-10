Vanessa Marina termina Mundiais de breaking no 18º lugar

Na competição masculina, Diogo Oliveira conseguiu 100 pontos na hierarquia mundial ao ser 36.º, numa tabela encimada pelo canadiano Philip Kim.

A portuguesa Vanessa Marina foi 18.ª classificada no Mundial de breaking, uma das novas modalidades olímpicas para Paris'2024, com Diogo Oliveira em 36.º no masculino, na prova que este domingo terminou em Seul, Coreia do Sul.

Com o 18.º posto, entre 120 participantes, Vanessa Marina conseguiu 200 pontos para o ranking mundial da modalidade, a meses do início da qualificação para Paris'+2024, num Mundial dominado pela japonesa Ami Yuasa, nova campeã do mundo.

Na competição masculina, Diogo Oliveira conseguiu 100 pontos na hierarquia mundial ao ser 36.º, numa tabela encimada pelo canadiano Philip Kim.

O breaking, uma forma de break dance, é uma manifestação atlética de dança urbana que terá 16 atletas masculinos e 16 femininos em Paris2024, num esforço de atrair um público mais jovem aos Jogos Olímpicos.