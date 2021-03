Thomas Bach, presidente do COI

Redação com Lusa

Comité Olímpico Internacional compra à China vacina para atletas.

O Comité Olímpico Internacional (COI) vai comprar à China vacinas contra a covid-19 para os atletas que vão participar nos Jogos Olímpicos de verão Tóquio'2020 e nos de inverno Pequim'2022, anunciou esta quinta-feira o presidente do organismo, Thomas Bach.

As autoridades chineses "colocaram à disposição doses adicionais de vacinas" ao COI, em quantidade não detalhada, "para os participantes" destas duas edições dos Jogos, explicou o alemão, antes da 137.ª sessão do comité, que está a decorrer de forma digital.

O COI vai pagar as doses das vacinas Sinovac, que a China disponibilizou para os desportistas olímpicos e paralímpicos, e, por cada uma dessas doses, vai doar "duas doses adicionais para a população do respetivo país, segundo as suas necessidades".

"Posso informar que um número significativo de equipas olímpicas já foram vacinadas, de acordo com as diretrizes nacionais de vacinação. Outro número importante recebeu o compromisso dos seus governos nesse sentido", acrescentou Bach, que na quarta-feira foi reeleito para o cargo.

Bach começou por dizer que "o COI recebeu uma amável oferta do Comité Olímpico da China, anfitrião dos Jogos Olímpicos de inverno Pequim2022".

"A oferta passa por disponibilizar aos participantes nas duas edições dos Jogos, Tóquio2020 e Pequim2022, doses adicionais de vacinas", detalhou Bach.

O presidente do COI enalteceu a amabilidade, considerando que se "inscreve verdadeiramente no espírito olímpico de solidariedade".

"Com esse espírito, o COI vai pagar estas doses adicionais de vacinas, não apenas para as equipas olímpicas, mas também para as paralímpicas", vincou.

Atualmente, Portugal conta com 38 vagas asseguradas nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que vão ser disputados entre 23 de julho e 08 de agosto de 2021, depois de terem sido adiados devido à pandemia de covid-19.

Também os Jogos Paralímpicos foram adiados, para entre 24 de agosto e 05 de setembro, igualmente na capital japonesa, enquanto Pequim vai receber os Jogos Olímpicos de inverno entre 04 e 20 de fevereiro de 2022, antes dos Jogos Paralímpicos de inverno, entre 4 e 13 de março de 2022.