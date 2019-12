Um elixir da juventude para o histórico Académico FC: novo espaço já em 2021

Ao velhinho (108 anos) Académico Futebol Clube foi oferecido um autêntico elixir da juventude! O espaço que ocupa na zona alta da cidade do Porto vai ser renovado e estará disponível a partir de 2021.

Este foi o último Natal que o Académico FC passou em casa. O próximo será em locais emprestados ou alugados e, a partir do final de 2021, o clube conta ter no sapatinho a maior prenda de um emblema histórico e pioneiro em determinadas áreas de várias modalidades.

A Supera 24 Fitness, grupo espanhol cujo lema assenta na "prática do desporto para melhorar o bem-estar de uma forma divertida", investirá 16 milhões de euros nos terrenos da coletividade portuense. A maior fatia destina-se à mais ampla das academias de fitness de uma empresa que possui três dezenas em Espanha e duas em Portugal (Lisboa e Setúbal). Após 40 anos, as infraestruturas revertem para o Académico!

Até ao último dia deste ano de 2019, a Supera deverá entregar o conjunto de todos os projetos, tendo a autarquia 30 dias para a respetiva análise, sendo o clube o dono da obra.

Três pavilhões (andebol, basquetebol e hóquei em patins) são contrapartida de grupo espanhol para implantar, paredes-meias com o centenário clube portuense, o maior espaço de fitness em Portugal

Após um cuidado estudo de mercado, a Supera ficou encantada com o potencial e a localização do Académico, na frente norte da Invicta, numa zona de grande densidade populacional. As obras devem arrancar em junho do próximo ano, decorrendo ao longo de 18 meses. Do caderno de encargos consta a requalificação dos atuais dois pavilhões e a construção de um terceiro. As piscinas (três cobertas e duas ao ar livre) ocupam, juntamente com os espaços destinados ao fitness (24 horas/dia, 365 dias/ano), a maior área dos terrenos ainda hoje conhecidos como do Lima, ou não tivesse o Académico edificado o estádio com esse nome - o primeiro relvado, com pistas de ciclismo/automobilismo e atletismo, e que esteve ativo entre as décadas de 1920 e 1970.

Durante um ano e meio, o Académico terá de encontrar meios para manter em ação 42 equipas, 800 atletas - maioritariamente no andebol, basquetebol e hóquei em patins - e 70 técnicos. "Vamos andar com a casa às costas, para a casa dos amigos", esclarece José Pedro Sarmento, presidente desde 2012 e apostado em "deixar obra feita" após o terceiro mandato. "Não vai ser fácil manter em atividade tantas equipas e atletas", alerta, lembrando: "Atualmente, já temos de alugar pavilhões nas redondezas, mas, com as obras, teremos de procurar a ajuda de outros clubes da cidade, para além do recurso à rede municipal de pavilhões. O elemento mais importante nos desportos coletivos é o adversário e é essa política que desenvolvemos com outros clubes, existindo um - o Vasco da Gama - que nos leva a sentir sermos mais devedores do que credores, atendendo à solidariedade e disponibilidade."

"O movimento associativo e a Câmara Municipal do Porto vão lembrar-se de que o nosso pavilhão principal foi durante quase 60 anos usado e frequentado por muita gente e vão ter de ser solidários connosco, caso contrário teremos de reduzir o número de equipas e, consequentemente, o de atletas, algo que, a verificar-se, pode implicar o desaparecimento de determinados escalões etários", expõe o dirigente.

Para além de andebol, basquetebol e hóquei em patins, o Académico possibilita a prática de ginástica, judo, bilhar, campismo/montanhismo e patins em linha. Fundado em 1908, orgulha-se do caminho percorrido no que ao desporto feminino diz respeito. "Somos o clube nacional com o maior percurso no desporto feminino e isso está expresso na sala de troféus", faz questão de destacar Pedro Sarmento. Aliás, nessa vertente o Académico é também um dos melhores clubes formadores e muitas atletas acabam por fazer carreira em agremiações que oferecem outras condições, a léguas do amadorismo de uma coletividade que, nas principais modalidades, figura em escalões secundários, consciente da impossibilidade de competir com os "tubarões" da cidade e não só, mas defendendo a tradição de ter em cada praticante um associado, chegando atualmente aos 2500 sócios.

Área de intervenção do futuro complexo

- Piscinas e pavilhão para basquetebol:

O denominado piso 0 do novo Académico situa-se ao nível da Rua de Costa Cabral, onde se encontram as duas entradas principais, que ladeiam o belíssimo Palacete do Lima. Numa cidade do Porto que deixou de ter piscinas ao ar livre vão ser construídas duas, envolvidas numa zona verde, cujo funcionamento está previsto acontecer entre os meses de maio e outubro. Mais três piscinas cobertas - uma delas com plano de água de aprendizagem - também vão servir os utentes do fitness e, para o Académico, "sobra" um pavilhão para o basquetebol.

- Espaço para o histórico andebol

No piso -1 destaca-se o pavilhão de andebol, uma modalidade histórica no Académico, primeiro na variante de 11, praticada no Estádio do Lima, e depois na de 7, onde a aposta na formação rendeu, por exemplo, o título de campeã nacional à equipa de iniciados masculinos, na temporada de 2013/14. Neste mesmo piso, além de um parque de estacionamento estarão as varandas que permitem ver o hóquei em patins. Tudo isto a par de outras infraestruturas destinadas ao Supera 24 Fitness.

- Estacionamento e "mais" hóquei

No piso -2, a maior parte do espaço será disponibilizada para um parque de estacionamento, destinado aos utentes e ao público, com entrada pela Rua do Lima - perpendicular às artérias de Costa Cabral e da Alegria. As exigências arquitetónicas levam a que o pavilhão do hóquei em patins necessite de uma altura de cinco metros e, por essa razão, a base será neste piso mais inferior, mas com o público a ver das varandas colocadas no -1.

Cronologia

1911 - O Académico FC foi fundado há 108 anos por um grupo de estudantes do Liceu Alexandre Herculano

1924 - Inauguração do estádio (do Lima), com o primeiro relvado do país (1930), pista de ciclismo/automobilismo e outra de atletismo

1931 - Em maio é erguido o primeiro recinto do país destinado exclusivamente ao basquetebol e palco do primeiro jogo internacional: Portugal-França, 9-34

1934 - O Académico FC disputa pela primeira vez o Campeonato Nacional de futebol da I Divisão, no mesmo ano em que o estádio acolhe o primeiro jogo noturno (Seleção do Porto-FC Porto, 0-6)

1940 - O Académico empresta o estádio ao FC Porto, cujo Campo da Constituição já não oferecia as necessárias condições, antes da inauguração do Estádio das Antas (1952)

1947 - O filme "O Leão da Estrela" tem como pano de fundo, no Estádio do Lima, o jogo entre o FC Porto e o Sporting

1966 - Inauguração do gimnodesportivo, o chamado Pavilhão do Lima "A", tendo a abertura do "B" ocorrido seis anos mais tarde

1972 - Em fevereiro, o Estádio do Lima recebe o último jogo: Boavista-FC Porto, 1-2; os axadrezados também recorreram a esse espaço durante as obras no Bessa.

2015 - Substituição do piso de cimento por um de madeira, no pavilhão "B"

2019 - Câmara Municipal do Porto atribui ao clube o direito de superfície, por 50 anos, dos terrenos onde está instalado

2021 - Data prevista (novembro/dezembro) para a reabertura de um Académico completamente novo, 108 anos após a fundação