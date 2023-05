Um desafio que começa a aquecer: "McGregor? Venço-o com uma mão"

Canelo Álvarez, pugilista mexicano, afirmou que venceria Conor McGregor "com uma mão" quando questionado sobre o desafio proposto pela estrela da UFC.

O último combate de Canelo deu muito que falar. O pugilista mexicano, 12 anos depois, voltou a lutar no seu país natal (México) e venceu Jonh Ryder por decisão unânime. O duelo foi fortemente criticado e os fãs acreditam que o Canelo venceu sem dar a sua melhor versão. Conor Mcgregor posicionou-se como um dos críticos e desafiou Canelo Alvarez para um combate.

Durante um evento no México (inauguração do boneco de cera de Álvarez), o campeão mexicano respondeu a algumas perguntas da imprensa e, uma delas, destinou-se ao desafio proposto pelo irlandês: "Mcgregor? Com uma mão", respondeu Canelo sem hesitar. Ao que se sabe, Mcgregor já está em conversações com a USADA (Agência de Antidopagem dos Estados Unidos) para voltar a competir e lançou o desafio ao pugilista mexicano.

A controvérsia em torno de Álvarez surge após o combate com Jonh Ryder, onde o mexicano recuperou o título de super-médio a 7 de maio, no Estádio Akron, em Guadalajara. O seu adversário não convenceu os fãs, que esperavam um combate contra David Benavidez ou uma desforra com Dmitry Bivol (último pugilista a vencer Alvarez). Canelo ganhou mas não foi convincente.

Mcgregor contestou e, após o combate de Katie Taylor (pugilista irlandesa da qual Mcgregor é fã), na Irlanda, a estrela da UFC afirmou que Canelo já não está no seu melhor: "Eu sou canhoto, (John) Ryder é canhoto, o Billie Joe (Saunders) é canhoto, Já vi os métodos, já vi as coisas que ele fazia e sei que está a desaparecer. Eu lutaria com Canelo sem qualquer problema", disse o irlandês.

A última vez que o "The Notorious Mcgregor" lutou num combate de boxe, foi contra Floyd Mayweather em 2018 no Japão, duelo que perdeu por TKO (knockout técnico) ao fim de dez assaltos. Agora, surge novamente o rumor do seu regresso ao ringue.