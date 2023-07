Ver para crer: um beijo aceso em vez de intimidação antes do combate

Whitney Johns fingiu e Amber O'Donnel consumou o beijo

A cerimónia de apresentação do combate entre as pugilistas Whitney Johns e Amber O'Donnel, com a tradicional pesagem seguida de um cara a cara, acabou de forma inesperada.

A intimidação costuma ser a regra, mas Whitney ameaçou dar um beijo à adversária e esta respondeu, consumando o beijo. Acabaram as duas a sorrir.

O combate, para o torneio High Stakes de celebridades, será este sábado.

[vídeo IfnBoxing]