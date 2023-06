Uisma Lima: cresceu no Porto e agora vai lutar pelo título de boxe da WBC em Londres

Até ao momento, o atleta só sabe o que é vencer na carreira e já tem oito combates ganhos por ​​​​​​​KO.

Uisma dos Ramos Lima nasceu, há 30 anos, em Luanda, capital de Angola. No entanto, foi na cidade do Porto que cresceu e que ganhou o gosto pelo boxe, modalidade que pratica, profissionalmente, desde 23 de fevereiro de 2019.

Com um impressionante registo de 10-0-0, o atleta só conhece, até ao momento, o sabor da vitória na carreira, sendo ainda descrito como "a máquina de KO"s": dos dez combates que venceu, oito foram ganhos por "knockout", o que corresponde a uma invulgar percentagem de 80 por cento.

O pugilista, que ocupa o 71º lugar do peso médio a nível mundial, vai, esta sexta-feira, dia 16, defrontar o irlandês Aaron McKenna, no York Hall, Bethnal Green, em Londres, numa disputa em que o título WBC (World Boxing Council) International Middle estará em jogo. A luta será transmitida no canal britânico Sky Sports e, caso consiga sair com o triunfo, Uisma dará um salto significativo na classificação.

O lutador começou no MMA e chegou a ganhar a Pedro Carvalho, a principal referência lusa da modalidade no peso pena. Na vida pessoal, Uisma está noivo e já tem um filho, com dois anos. Além disso, também tem dois irmãos que partilham da mesma paixão e são pugilistas.