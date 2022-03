Ucraniana em lágrimas após vitória no UFC 272: "Quero ajudar o meu país"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Maryna Moroz venceu Mariya Agapova no UFC 272 e emocionou-se no discurso de vitória.

Maryna Moroz, lutadora de MMA ucraniana, falou sobre a guerra no seu país quando fazia o discurso de vitória no UFC 272 - bateu Mariya Agapova, do Cazaquistão -, na madrugada deste domingo.

"Muito obrigada a toda a gente que me enviou mensagens, esta semana tem sido complicada para mim. Quero chorar por causa da guerra em que o meu país está. São tempos difíceis para a Ucrânia. Quero ajudar o meu país, o meu presidente, todo o exército, e quero dizer que nós não queremos guerra. Estou muito preocupada com a minha família agora", referiu, muito emocionada.