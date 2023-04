Ucrânia veta presença em torneios com russos e bielorrussos

Decreto publicado esta sexta-feira pelo Ministério dos Desportos ucraniano

É oficial. A Ucrânia decidiu vetar a presença das suas seleções nacionais em torneios onde participem atletas russos e bielorrussos, informou aquele país num decreto publicado esta sexta-feira pelo Ministério dos Desportos ucraniano. A autoexclusão inclui torneios olímpicos, não-olímpicos e paralímpicos.

De recordar que, recentemente, o Comité Olímpico Internacional (COI) decidiu permitir o regresso de atletas com passaportes russos e bielorrussos, desde que compitam como neutros.

A Federação Internacional de Triatlo, bem como as do ténis de mesa, do taekwondo e da esgrima, aprovaram o regresso às competições internacionais dos atletas russos e bielorrussos. Por outro lado, o atletismo e os desportos equestres mantiveram a exclusão.