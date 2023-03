Ucrânia proíbe atletas de competir contra russos na caminhada para os Jogos Olímpicos

Na fase de qualificação das várias modalidades para os Jogos Olímpicos de Paris, de 2024, o governo ucraniano tomou uma medida radical

Os atletas russos e bielorrussos estão a regressar a várias competições, como vai suceder por exemplo no ténis no torneio de Wimbledon e no ténis de mesa, e descontente com a medida o governo da Ucrânia tomou uma medida radical.

Na provas de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris, que se realizam em 2024, os atletas ucranianos estão impedidos de competir contra russos.

O governo ucraniano avisou ainda as federações do país que se não respeitarem esta imposição, poderão retirar o estatuto federativo e os apoios.