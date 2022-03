Ucrânia fecha Paralímpicos de Inverno no segundo lugar do medalheiro, atrás da China

Redação com Lusa

Pequim despediu-se hoje dos Jogos Paralímpicos de Inverno, com a 'seleção' da casa a liderar de forma surpreendente o quadro de medalhas, com 61 subidas ao pódio, seguida da Ucrânia, que voltou a dar cartas no biatlo.

Os chineses, que tinham apenas uma medalha conquistada na competição, na qual participaram pela primeira vez em 2002, dominaram os Jogos, com 18 ouros, 20 pratas e 23 bronzes, relegando para a quinta posição, com um total de 20 medalhas, os Estados Unidos, que lideraram o "medalheiro" em 2018.

A Ucrânia, cuja comitiva de 20 atletas chegou a Pequim poucos dias depois do início da ofensiva militar no país, que ditou a exclusão da Rússia e da Bielorrússia da competição, conquistou um total de 29 medalhas, terminando no segundo lugar, à frente do Canadá (25), terceiro.

Os ucranianos, que comoveram o mundo ao relatar a forma atribulada como conseguiram viajar para Pequim, voltaram a dominar no biatlo, e no sábado foram usados como um exemplo pelo presidente do país, Volodymyr Zelensky.

"As vitórias da Ucrânia para todos nós valem o seu peso em ouro, prata, ou bronze. Elas mostram ao mundo quem são os ucranianos e a força que temos, com uma arma nas mãos no campo de batalha ou uma espingarda desportiva numa pista de biatlo", disse Zelensky, apontando os atletas paralímpicos como um exemplo de superação.

Com a trégua olímpica quebrada devido à invasão russa à Ucrânia, o que motivou protestos dos comités olímpico e paralímpico internacionais, a cerimónia de encerramento ficou marcada pelo "apelo à paz, através da união e do diálogo".

Antes da passagem de testemunho a Milão-Cortina d"Ampezzo, o presidente do Comité Paralímpico Internacional (IPC), voltou a falar da capacidade de superação dos atletas com deficiência e manifestou o desejo de que estes sejam exemplo para o mundo.

"Aqui as diferenças não nos dividem, unem-nos. Espero que os valores da inclusão, da harmonia e da paz prevalecem, juntamente com o diálogo, na construção de um mundo melhor", disse Andrew Parsons, sob atento do presidente chinês, Xi Jinping.

Nos Jogos Paralímpicos de Inverno Pequim'2022 marcaram presença 564 atletas, de 46 países, que competiram em 76 eventos, de seis modalidades: biatlo, curling em cadeira de rodas, hóquei em trenó, esqui alpino, esqui cross country e snowboard.