Ucrânia: Comité Paralímpico Internacional critica quebra da trégua olímpica

Antes, o Comité Olímpico Internacional (COI) já tinha condenado "energicamente o incumprimento da trégua olímpica" por parte da Rússia

O Comité Paralímpico Internacional (IPC) juntou-se hoje ao homólogo olímpico para criticar a quebra da trégua olímpica por parte da Rússia, que lançou uma ofensiva militar sobre território ucraniano.

A trégua começou a quatro de fevereiro e estende-se até 20 de março, e a sua quebra representa, declarou o presidente do IPC, Andrew Parsons, é "uma situação verdadeiramente horrível".

Depois dos Jogos Olímpicos de Inverno, os Jogos Paralímpicos de Inverno Pequim'2022 vão decorrer de quatro a 13 de março na capital chinesa.

O organismo diz que a resolução que aprova o período de trégua olímpica foi aprovada a dois de dezembro de 2021 pela Assembleia Geral das Organização das Nações Unidas (ONU), de forma consensual pelos 193 estados-membros.

"A nossa principal prioridade é a segurança e bem-estar da delegação ucraniana, com quem estamos em diálogo frequente. O presidente do Comité Paralímpico Ucraniano, Valeriy Sushkevych, informou-me que os seus atletas pretendem competir em Pequim'2022, mas colocar lá a equipa será um desafio monstruoso", explicou.

Para Parsons, "os líderes mundiais devem respeitar o seu compromisso com a trégua olímpica, em particular os estados-membros que a copatrocinaram", e os Jogos devem mostrar que os atletas de países diferentes podem "competir uns com os outros, e não contra outros".

No comunicado, o COI garante estar "profundamente preocupado com a segurança da comunidade olímpica na Ucrânia" e acrescenta ter "criado um grupo de trabalho para acompanhar a situação e coordenar a assistência humanitária a membros dessa comunidade".

A Rússia lançou uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que as autoridades ucranianas dizem ter provocado dezenas de mortos nas primeiras horas.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que o ataque responde a um "pedido de ajuda das autoridades das repúblicas de Donetsk e Lugansk", no leste da Ucrânia, cuja independência reconheceu na segunda-feira, e visa a "desmilitarização e desnazificação" do país vizinho.