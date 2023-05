Ucrânia boicota Mundiais de judo em protesto com participação russa

No domingo, a Federação Internacional de Judo (IJF) deu luz verde à presença de russos e bielorrussos nos Mundiais da modalidade, na condição de o fazerem individualmente e como atletas neutros.

A Federação Ucraniana de Judo (FUJ) anunciou esta segunda-feira que não vai enviar atletas para os Mundiais da modalidade, que se realizam de 7 a 14 de maio no Catar, devido à presença de atletas russos e bielorrussos na prova.

O boicote chega após a Federação Internacional de Judo (FIJ) ter dado luz verde na semana passada à presença de russos e bielorrussos nos Mundiais, na condição de o fazerem individualmente e como atletas neutros.

Por via de comunicado, a FUJ garante que há vários "soldados no ativo" dentro da delegação russa para a prova.

"Não vemos aqui neutralidade, condições iguais nem uma ponte para a paz, como manifestado na resolução da FIJ sobre a participação das equipas russas e bielorrussas no Campeonato Mundial em Doha. O que vemos é uma decisão que contradiz as últimas recomendações do Comité Olímpico Internacional. Estamos desapontados com esta decisão da Federação Internacional de Judo, pelo que decidimos não participar no Mundial em Doha", pode ler-se.

Recorde-se que, em abril, o Ministério do Desporto ucraniano publicou um decreto que proíbe as suas equipas nacionais de participarem em competições que autorizem a participação de atletas russos e bielorrussos.

Esta tomada de posição seguiu-se ao parecer favorável do Comité Olímpico Internacional (COI) em relação à reintregração da Rússia e Bielorrússia nas provas internacionais, afastadas na sequência da invasão à Ucrânia.

