Tricampeão mundial de surf Gabriel Medina volta à competição em maio

O surfista brasileiro Gabriel Medina, tricampeão do mundo (2014, 2018 e 2021), vai regressar ao circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), em maio, na Indonésia, após uma pausa para recuperar a saúde física e mental.

"Estou melhor e feliz por estar de volta. Aprendi muito durante o tempo em que saí das competições e sinto que estou a 100%. É por isso que estou anunciando o meu regresso", avançou na sexta-feira o atleta, de 28 anos, num programa da brasileira TV Globo.

Também a WSL informou, através do seu sítio na internet, que atribuiu a Medina o "wildcard" (convite) de época, que permite que o campeão em título, que falhou a primeira metade da temporada, dispute as etapas do segundo período, após o "cut" [corte], com hipóteses de se qualificar para as finais de 2022.

Além disso, o surfista de Maresias, no litoral norte de São Paulo, tem garantido um lugar no circuito da elite mundial em 2023.

Medina, que anunciou uma pausa competitiva em janeiro, ainda fica fora do quinto e decisivo campeonato do circuito mundial, em Margaret River, na Austrália, cujo período de espera começa hoje, e onde está o português Frederico Morais, regressando no Pro G-Land, na Indonésia, que decorre entre 28 de maio e 06 de junho.