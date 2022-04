Triatlo: Matilde Santos e Gustavo do Canto conquistam duas pratas na Taça da Europa júnior

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Matilde Santos conseguiu o segundo lugar ao fazer grande parte do percurso isolada. Gustavo do Canto ficou atrás do líder após estar em constante lugar de acesso a medalhas

Os portugueses Matilde Santos, na prova feminina, e Gustavo do Canto, na masculina, conquistaram, este sábado, a medalha de prata da Taça da Europa Júnior de triatlo de Yenisehir, na Turquia.

Gustavo do Canto esteve sempre entre os primeiros da prova e só o letão Arturs Liepa o bateu, em cima da meta, terminando ambos com o mesmo tempo, à frente do húngaro Gyula Kovacs. Na prova masculina, João Vaz foi 10.º e Miguel Catarino foi 13.º.

Na corrida feminina, Matilde Santos seguiu sempre a húngara Marta Kropkó, eventual vencedora na Turquia, e conseguiu o segundo lugar, depois de fazer grande parte do percurso isolada, com a suíça Noemi van der Kaaij no terceiro posto.

Beatriz Pinto foi nona, enquanto Luana Quaresma cortou a meta no 12.º posto e Catarina Moutinho em 16.º.