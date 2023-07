Triatlo: Filipe Marques termina em 4.º lugar nas Para Series Mundiais

Redação com Lusa

Ficou a cerca de um minuto e meio atrás do trio que compôs o pódio.

O português Filipe Marques terminou no quarto lugar da categoria PTS5 nas Para Series Mundiais de Triatlo em Montreal, no Canadá, com um tempo de 59.09 minutos.

O atleta luso ficou a cerca de um minuto e meio atrás do trio que compôs o pódio, nomeadamente, Daniel Stefan (57.40), do Canadá, Chris Hammar (57.37), dos Estados Unidos, e de Ronan Cordeiro (57.42), do Brasil.

Filipe Marques fez 10.13 minutos na natação, 29.03 na bicicleta, e 18.35 na corrida.