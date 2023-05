Triatleta belga sofre múltiplas fraturas em acidente no Cartaxo

Erwin Vanderplancke foi vítima de um acidente quando efetuava um treino de bicicleta.

O triatleta belga Erwin Vanderplancke foi vítima de um acidente quando efetuava um treino de bicicleta no Cartaxo e sofreu múltiplas fraturas na face e braços, disse esta terça-feira o vice-presidente do Clube de Natação de Torres Novas.

Erwin Vanderplancke, de 28 anos e que representa o Clube de Natação de Torres Novas há duas épocas, conseguiu no sábado o sétimo lugar no Campeonato do Mundo de duatlo em Ibiza, Espanha, mas no dia seguinte, no domingo, foi vítima de um acidente.

"Chegou no domingo e estava a fazer um treino de ciclismo na zona do Cartaxo ao final da tarde, perto de Pontével, quando num cruzamento um carro que estava parado num stop não o viu e avançou para mudar de direção, com o atleta a não conseguir evitar o embate", disse à agência Lusa Paulo Catarino Vieira.

Segundo o vice-presidente, o acidente aconteceu numa zona de descida, com o triatleta a aguardar agora por uma intervenção cirúrgica no hospital de São José, em Lisboa.

"Ele está estável, mas sofreu múltiplas fraturas na zona da face e dos membros superiores. Foi primeiro transportado para o hospital de Santarém e depois transferido para São José, onde aguarda por uma intervenção cirúrgica. Necessita de alguma recuperação para que possam efetuar a cirurgia", salientou.

Paulo Catarino Vieira referiu que a condutora da viatura assumiu desde logo a culpa pelo acidente, alegando que não viu o atleta.

"Este é o terceiro acidente do género que acontece em dois meses com atletas nossos, mas este é o mais grave. É uma situação que preocupa bastante", revelou.

O vice-presidente afirmou que Erwin Vanderplancke reside há vários anos em Portugal e que está no clube há duas épocas, estando também integrado no apuramento para os Jogos Olímpicos Paris'2024 pela seleção belga.