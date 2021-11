Três recordes nacionais caíram no primeiro dia dos Nacionais de piscina curta

As estafetas masculinas de 4x50 livres do Benfica e de 4x100 estilos do Sporting e Camila Rebelo (Louzan Natação) bateram recordes nacionais no primeiro dia dos Nacionais de piscina curta.

As estafetas masculinas de 4x50 livres do Benfica e de 4x100 estilos do Sporting e Camila Rebelo (Louzan Natação) bateram esta sexta-feira recordes nacionais no primeiro dia dos Nacionais de piscina curta.

Para se sagrar campeã, Camila Rebelo nadou os 200 metros costas em 2.07,58 minutos, tirando mais de um segundo ao anterior recorde, que pertencia a Rita Frischknecht (2.09,12), que foi segunda em Leiria, em 2.13,83.

Diogo Lebre, Miguel Nascimento, Diogo Costa e Miguel Marques deram o título dos 4x50 metros livres ao Benfica, com um novo recorde, de 1.28,96 minutos, 20 centésimos mais rápido do que o anterior, também das 'águias', em 21 de dezembro de 2018.

Nos 4x100 estilos, o Sporting, com Francisco CSantos, Igor Mogne, Francisco Quintas e Alexis Santos, também venceu com novo recorde nacional, de 3.33,86 minutos, batendo os 3.34,53 que o Estrelas São João de Brito tinha gastado em 19 de dezembro de 2014.

José Paulo Lopes (Sporting de Braga) somou duas medalhas de ouro, ao vencer os 400 metros estilos e os 800 livres, com os 'leões' Francisco Quintas (100 bruços) e Francisco Santos (200 costas) e a águia Miguel Nascimento (100 livres) a juntarem títulos individuais aos das estafetas.

O Sporting venceu também as estafetas femininas dos 4x100 metros livres e os 4x100 estilos, com Rita Frischknecht, Inês Henriques e Maria Moura a receberem as duas medalhas, juntando-se Madalena Cerdeira nos estilos e Mafalda Pinto nos livres.

Ana Rodrigues (Desportiva de Viana), nos 100 metros bruços, Mariana Pacheco (Colégio Efanor), nos 100 livres, Ana Guedes (Ginásio Vila Real) e Fernando Silva (União Piedense), nos 50 mariposta, Angélica André (FC Porto), nos 400 estilos, e Diana Durães (Benfica), nos 1.500 livres, conquistaram os restantes títulos em jogo.