Três portugueses com bom começo na Taça do Mundo de tiro com armas de caça

Três atiradores portugueses colocaram-se hoje em posição favorável para atingir um lugar entre os oito finalistas da prova de trap da Taça do Mundo de Rabat em tiro com armas de caça, disputadas duas das cinco séries.

Entre os 79 participantes, Armelim Filipe Rodrigues integra o quarteto de quartos classificados com 48 pontos (24+24), a somente um do trio da frente.

Já João Azevedo, com 47 pontos (24+23), é um dos nove competidores no oitavo posto.

Já com menos hipóteses, José Stofel Santos, com 45 pontos, está no grupo dos 33.os e José Bruno Faria, com 38, surge na 77.ª posição.

Na competição feminina, com 36 atletas, Ana Rita Rodrigues partilha o terceiro lugar com rival espanhola, com 46 pontos (23+23), a dois da líder, com 48, que tem mais um ponto do que a segunda.

Na sexta-feira decorrem mais duas séries, enquanto a quinta decorre sábado, dia em que os oito mais fortes se dividem em dois grupos de quatro em provas de eliminação direta até se encontrar o vencedor.

Esta competição é pontuável para o ranking de apuramento olímpico, que qualifica somente um elemento de cada sexo, tal como os Jogos Europeus da Polónia e o Campeonato da Europa, que vai decorrer na Áustria.

O Campeonato do Mundo, que será em Baku, atribui mais quatro vagas para cada género para Paris'2024.