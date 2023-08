Tragédia na prova de triatlo Ironman de Cork, na Irlanda

Dois atletas na casa dos 40 e 60 anos faleceram na prova de natação. O caso está a ser investigado. Más condições do mar levaram a um primeiro adiamento e, à segunda, a prova realizou-se, mas mais curta

Depois de um primeiro adiamento por motivos meteorológicos, a prova de natação do Ironman de Cork, na Irlanda, acabou mesmo por se realizar e deixou duas vítimas.

Segunda a organização, dois homens (Brendan Wall, irlandês de cerca de 40 anos e Ivan Chittenden, de 64 anos, do Canadá), perderam a vida no tramo de natação.

"Estamos profundamente tristes em confirmar a morte de dois participantes. Durante a parte de natação da prova de domingo, o pessoal de segurança prestou atendimento médico imediato ao reconhecer que os atletas precisavam de assistência. Compartilhamos as nossas maiores condolências com as famílias e amigos dos atletas e continuaremos a oferecer nosso apoio neste momento tão difícil. Agradecemos ao pessoal de segurança e aos socorristas que trabalharam rapidamente para fornecer assistência médica aos atletas", informou a organização.

Investigations are under way after two men died while taking part in an Ironman event in Youghal, Co Cork. Organisers had earlier advised participants of a change to the distance due to conditions at the start of the race | https://t.co/dV8SBS5Nqx pic.twitter.com/X5JO8R7c2H - RTÉ News (@rtenews) August 20, 2023

O caso já está a ser investigado, com dúvidas a serem levantadas sobre o não adiamento da prova. O tramo de natação foi reduzido de 3,8 km para 1,9 km devido às más condições da água. Inicialmente era para ser sábado e acabou por ser realizado no domingo.

O tramo de ciclismo foi de 90 km e o de corrida de 21,1 km.