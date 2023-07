Tragédia na China: teto de ginásio cai e mata dez jogadoras de uma escola

Alunas, de 15 e 16 anos, estavam em treino de voleibol quando o teto desabou

O teto do ginásio de uma escola em Qiqihar, na China, desabou e o trágico acidente vitimou dez jogadoras adolescentes da equipa de voleibol e um treinador.

As atletas tinham entre 15 e 16 anos e a causa do desabamento foi, alegadamente, por os responsáveis de uma obra ao lado do pavilhão terem guardado ilegalmente materiais de construção no telhado.

A chuva dos dias anteriores ao acidente, que teve lugar na segunda-feira, fez com que os sacos com os mencionados materiais ficassem mais pesados.

"Durante esse tempo difícil, a FIVB e a família Global do voleibol estão em solidariedade com o voleibol chinês, e todos afetados para a tragédia. Nossos pensamentos e sentimentos estão com as famílias que estão sofrendo com a perda de seus amados", escreveu a federação internacional de voleibol.

China: 11 people dead after school gym's roof collapses in Qiqihar, China pic.twitter.com/7j3eME1PvY - News Alphas (@NewsAlphas) July 24, 2023

To mourn the children who died in the gymnasium collapse accident, Qiqihar citizens covered roads outside the school with flowers, and children's favorite food - milk tea, snacks and canned peaches.

In Northeast China, people believe Peach God bless everyone.

pic.twitter.com/dq5rTSyMZi - ShanghaiPanda (@thinking_panda) July 27, 2023