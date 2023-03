Torneio sul-africano de golfe do World Tour afetado por vento forte

Pedro Figueiredo e Stephen Ferreira participam no SDC Championship.

O vento forte que se sentiu esta sexta-feira no campo de golfe onde está a decorrer o torneio SDC Championship impediu a conclusão da segunda volta, com grande parte dos golfistas a terem de a completar no sábado.

Na região do Cabo Oriental, África do Sul, onde decorre a competição do DP World Tour, o português Pedro Figueiredo foi um dos que não completou, sendo que os oito buracos que conseguiu jogar, em 18 do programa, o colocam provisoriamente acima da linha do cut, no grupo dos 47.ºs, no par.

O outro luso em competição, Stephen Ferreira, ainda jogou menos - só quatro buracos - e ocupa uma posição entre os 110.ºs, cinco pancadas acima do par.

O torneio, que deveria ter o cut definido esta sexta-feira, retoma no sábado de manhã, e se não se verificarem problemas conclui-se o programa adiado de hoje e ainda a primeira volta final, com os apurados.

A competição é liderada pelo francês Julien Brun, um dos que concluiu os 18 buracos e está agora com um agregado de 136, oito abaixo do par para dois dias.

No entanto, há ainda muita gente para jogar, entre os quais os dois líderes da véspera, o francês David Ravetto e o norueguês Kristian Johannessen, que jogaram nove e dois buracos, respetivamente.