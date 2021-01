Tóquio'2020: Japão assegura que nova emergência de saúde não afetará

O governo do Japão assegurou que a nova emergência de saúde que planeia declarar devido ao aumento contínuo das infeções pelo novo coronavírus, não alterará os planos para a realização dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

O governo do Japão assegurou esta quarta-feira que a nova emergência de saúde que planeia declarar na quinta-feira, devido ao aumento contínuo das infeções pelo novo coronavírus, não alterará os planos para a realização dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 no verão.

O ministro e porta-voz do governo Katsunobu Kato referiu que a imposição de novas restrições em Tóquio e arredores não tem relação com o calendário dos Jogos Olímpicos, cuja preparação continua a menos de 200 dias do início do evento (23 de julho a 08 de agosto).

"Esta nova declaração de estado de emergência não tem em consideração os Jogos, mas é uma decisão que será tomada com base na situação atual do número de infetados em Tóquio e nas três prefeituras vizinhas", disse Katsunobu Kato em conferência de imprensa.

O ministro explicou que o governo irá aplicar novas medidas num curto espaço de tempo para tentar controlar e deter a propagação das infeções e que o novo estado de emergência, que irá entrar em vigor na sexta-feira, deverá ter a duração de um mês.

Kato referiu que as autoridades japonesas e o comité organizador "continuam a trabalhar para promover uns Jogos de sucesso" e para "controlar a situação" e recordou um conjunto de propostas de saúde para garantir a segurança de atletas e público durante o evento.

O comité organizador de Tóquio'2020 planeia decidir no próximo mês de março quais as medidas que serão aplicadas aos atletas, bem como a forma de participação do público nos Jogos.

A declaração do estado de emergência em Tóquio e arredores implicará principalmente restrições ao horário de funcionamento dos bares e restaurantes, entre outras medidas, e não implicará o confinamento da população.

As novas restrições vêm com o objetivo de deter a nova onda de infeções que atinge o Japão e principalmente a cidade de Tóquio, onde nesta quarta-feira foram ultrapassados os 1.500 novos casos diários, um recorde desde o início da pandemia.

Após a deteção da nova estripe do vírus no Reino Unido e na África do Sul, o Japão também aplicou em dezembro de 2020 e até ao final de janeiro a proibição total de entrada no país de viajantes estrangeiros, salvo algumas exceções.