Tóquio2020: Eduardo Marques mantém 32.ª lugar em Laser Standard

Velejador mantêm-se como o melhor português a atuar em Vilamoura e, até ao próximo sábado, tem ainda mais duas regatas para realizar

O velejador Eduardo Marques manteve, esta quinta-feira, a 32.ª posição no grupo de ouro do apuramento europeu para Tóquio2020 na classe de Standard, continuando na corrida para marcar presença no Jogos Olímpicos.

Com duas regatas previstas até sábado, Eduardo Marques continua a ser o melhor luso em Vilamoura, seguido do compatriota Santiago Villax Sampaio (56º), sendo que as vagas para Tóquio2020 estão cada vez mais difíceis de almejar, dada a concorrência de países favoritos como Espanha, Bélgica e Países Baixos.

A classe é, agora, liderada pelo atual vice-campeão europeu Michael Beckett, seguido do bicampeão olímpico Robert Scheidt e do espanhol Joel Rodriguez Perez, que fecha o pódio.

Na frota de prata, Rui Silveira é 73º colocado, à frente de Lourenço Mateus (75º), André Granadeiro (92º), André Ribeiro (135º), João Pontes (138º) e Gonçalo Castro Nunes (139º).

Na quarta-feira passada, Carolina João garantiu um lugar para Tóquio2020 na classe Laser Radial, com a amadorense a assegurar um dos dois lugares em disputa por oito seleções.

A velejadora, de 24 anos, continua a ser a melhor portuguesa, tendo subido hoje quatro lugares (39.º), e na frota de prata Mafalda Pires de Lima subiu um posto (47º), Leonor Dutra manteve 85º lugar, tal como Federica Franchi (88º).

A vela já assegurou um quinteto para Tóquio2020, depois do 49er, em quota garantida por Jorge Lima e José Costa no campeonato do mundo classes olímpicas em Aarhus, Dinamarca, e do 470, conseguido por Diogo Costa e Pedro Costa no Campeonato do mundo 470, em Vilamoura.