Tóquio2020: Eduardo Marques avança para o grupo de ouro em Laser Standard

Velejador português obteve o quinto melhor desempenho entre os 17 países em disputa, classificando-se no 32.º lugar com 73 pontos

O velejador Eduardo Marques qualificou-se, esta quarta-feira, para o grupo de ouro do apuramento europeu para Tóquio2020 na classe Laser Standard, embora tenha sido afastado das duas vagas disponíveis em Vilamoura.

O 32.º lugar conseguido após seis regatas, com 73 pontos, é o quinto melhor desempenho entre as 17 nações em luta pelos dois lugares em disputa no Velho Continente.

Os representantes dos Países Baixos, 13.º com 39 pontos, de Espanha, 18.º com 49, da Bélgica, 23.º com 56, e da Hungria, 27.º com 64 pontos, que também lutam pelo apuramento, estão mais bem posicionados para serem bem-sucedidos nos três dias que faltam.

O "cut" de 70 velejadores para o grupo de ouro inclui ainda Santiago Sampaio, 57.º com 135 pontos.

O sub-19 Rui Silveira disputará o melhor lugar a partir do 71.º posto, sendo 73.º com 172 pontos, enquanto Lourenço Mateus é 82.º com 189, o sub-21 André Granadeiro 96.º com 215, André Ribeiro 136.º com 332, João Pontes 137.º com 336 e Gonçalo Castro Nunes é o 139.º e último com 342 pontos.

Esta quarta-feira, Carolina João garantiu um lugar para Tóquio2020 na classe Laser Radial, com a amadorense, de 24 anos, a assegurar um dos dois lugares em disputa por oito seleções.

A vela já assegurou um quinteto para Tóquio2020, depois do 49er, em quota garantida por Jorge Lima e José Costa no campeonato do mundo classes olímpicas em Aarhus, Dinamarca, e do 470, conseguido por Diogo Costa e Pedro Costa no Campeonato do mundo 470, em Vilamoura.