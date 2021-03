Tóquio'2020: Atletas portugueses afinam nutrição, hidratação e suplementação

Redação com Lusa

Os atletas olímpicos e os seus treinadores foram esta sexta-feira sensibilizados para a importância e cuidados a ter quanto à nutrição, hidratação e suplementação para potenciar o seu êxito em Tóquio'2020.

"A nutrição é uma área fundamental, basilar na preparação. Sem o combustível certo não é possível produzir energia. É importante fornecer o combustível adequado para a melhor adaptação à situação em causa", vincou Cláudia Minderico, responsável pela área no Comité Olímpico de Portugal (COP).

No âmbito de uma conferência online promovida pelo COP, sobre "preparação específica" para os Jogos Olímpicos, a nutricionista recordou a importância da nutrição para os vários ciclos de treino e diversos tipos de competição, "mediante os objetivos de trabalho".

Destacou o seu papel para maximizar as adaptações introduzidas pela variedade do treino, para otimizar o tempo de recuperação entre treino e competição e ao nível da morfologia quando otimiza a composição corporal funcional especifica para cada modalidade.

De igual modo, a qualidade da alimentação ajuda na prevenção ao reduzir a taxa de lesões, debilidades funcionais ou doenças, além da consistência ao potenciar a manutenção do desempenho durante períodos mais prolongados.

Sempre com o tónico no "prazer" na alimentação, recorda que uma ingestão inadequada de alimentos pode prejudicar o rendimento.

A hidratação "é a base de qualquer desempenho", alertou ainda Cláudia Minderico, que dissertou sobre taxas de sudação e desafiou os atletas a monitorizar a reação do seu corpo a estes fatores.

"Não treinem sempre em situação ideal. Façam-no também em situação desagradável, importante para a resiliência. É preciso treinar em situações adversas, não ideais, e ver como reagem. Que sensações desagradáveis experimentam e controlar melhor a perceção do esforço", vincou.

Verificar o peso nas várias fases do dia e controlar a cor e odor da urina são fundamentais no processo de hidratação, com a especialista a aconselhar os atletas a "respeitar a sede" quando a têm, pois a desidratação pode ter consequências bem nefastas no seu desempenho.

A importância dos hidratos de carbono, "energia limpa", para todas as fases do exercício foi igualmente destacada, bem como a "qualidade e duração do sono", citando um conjunto de exemplos para potenciar esse descanso.

Quanto à suplementação, foi específica no conjunto de exemplos de o fazer com recurso a alimentos adequados, que apontou como prioritários, ao invés do recurso a fármacos.

Recordou que, entre outros benefícios, são importantes para prevenir e atenuar lesões musculares, bem como reverter processos de inflamação.

Aconselhou os atletas a fazerem os seus próprios snacks, de acordo com as suas necessidades específicas, e a nunca prescindirem dos mesmos durante os voos para as competições.

Na próxima sessão deste evento do COP, treinadores de canoagem, natação, judo e atletismo falarão sobre planeamento.