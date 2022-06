Tomás Melo Gouveia segue em oitavo no Open de Viterbo

Tomás Melo Gouveia concluiu a primeira volta ao percurso com 68 pancadas, três abaixo do par do campo, entregando um cartão com quatro 'birdies' (uma pancada abaixo) e um 'bogey' (uma acima)

O português Tomás Melo Gouveia está no grupo dos oitavos classificados do Open italiano de golfe de Viterbo, prova challenge do circuito europeu da modalidade que hoje teve início.

Bem classificado está, também, Pedro Figueiredo, no grupo dos 29.ºs, enquanto Vítor Lopes encerrou o primeiro dia em 116.º, abaixo do cut projetado.

Tomás Melo Gouveia concluiu a primeira volta ao percurso com 68 pancadas, três abaixo do par do campo, entregando um cartão com quatro 'birdies' (uma pancada abaixo) e um 'bogey' (uma acima).

O percurso de Pedro Figueiredo foi feito com 71 pancadas, menos uma que o par. Fez três 'birdies' e dois 'bogeys'.

O 'cut' projetado está nas 72 pancadas, com Vítor Lopes distante - está quatro acima, após jornada em que registou três 'birdies' também, além de três 'bogeys' e dois 'duplo-bogeys' (duas ou mais acima).