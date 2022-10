Tomás Bessa termina English Trophy de golfe no 35.º lugar

O torneio disputado no campo de Frilford Heath, em Abingdon, foi conquistado por Jeremy Freiburghaus, com um total de 266 pancadas, 22 abaixo do par, tendo este domingo concluído o percurso com 66.

O português Tomás Bessa terminou este domingo no grupo dos golfistas classificados em 35.º lugar no English Trophy, torneio britânico do Challenge Tour, o segundo circuito europeu, vencido pelo suíço Jeremy Freiburghaus.

Tomás Bessa entregou um cartão com 67 pancadas, cinco abaixo do par do campo, fruto de oito birdies (uma pancada abaixo do par do buraco), um "bogey" (uma acima) e um duplo bogey (duas acima), concluindo a prova com um total de 276, 12 abaixo do par.

Pedro Figueiredo, o outro representante português que conseguiu passar o cut, despediu-se na 55.ª posição, com um agregado de 281 golpes, sete abaixo do par do campo, depois de hoje ter efetuado 71, na sequência de três birdies e dois bogeys.

O torneio disputado no campo de Frilford Heath, em Abingdon, foi conquistado por Jeremy Freiburghaus, com um total de 266 pancadas, 22 abaixo do par, tendo este domingo concluído o percurso com 66.