Tomás Bessa segue em 27.º no Vierumäki Finnish Challenge

O golfista português Tomás Bessa protagonizou uma exibição mais irregular, mas manteve-se dentro do top 30 do Vierumäki Finnish Challenge, torneio do Challenge Tour que termina domingo no Vierumäki Resort, na Finlândia.

O jovem profissional, de 25 anos, cumpriu o Par 72 na terceira volta, depois de ter registado 69 pancadas nas duas rondas anteriores, e figura no 27.º posto da classificação, empatado com mais seis jogadores, todos com um agregado de 210 shots, seis abaixo do Par do campo.

O campeão da PGA de Portugal em 2020 assinou hoje quatro birdies (uma abaixo) nos buracos 1, 5, 6 e 9, um eagle (duas abaixo) no 8, quatro bogeys (uma acima) no 4, 10, 11 e 12 e um duplo-bogey no 16.

O dinamarquês Marcus Helligkilde, com um total de 194 pancadas (61+67+66), continua no comando do Vierumäki Finnish Challenge com uma vantagem de cinco "shots" sobre o segundo colocado, o sueco Jesper Svensson.