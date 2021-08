Tomás Bessa protagoniza exibição consistente no Vierumäki Finnish Challenge

Gofista voltou a repetir as 69 pancadas inaugurais, na sequência de quatro "birdies" nos buracos 1, 5, 6 e 13, um "eagle" no 12 e três "bogeys" no 9, 10 e 17, e está apurado para as últimas duas rondas

O golfista profissional Tomás Bessa voltou a protagonizar, esta sexta-feira, uma exibição consistente e passou o "cut" dentro do "top 30" do Vierumäki Finnish Challenge, que decorre até domingo no campo do Vierumäki Resort (Par 72), na Finlândia.

O jovem de 25 anos voltou a repetir as 69 pancadas inaugurais, na sequência de quatro "birdies" (uma abaixo) nos buracos 1, 5, 6 e 13, um "eagle" (duas abaixo) no 12 e três "bogeys" (uma acima) no 9, 10 e 17, e garantiu com distinção o apuramento para as últimas duas rondas, após passar o "cut" fixado nos três "shots" abaixo do Par.

Com um agregado de 138 pancadas, seis abaixo do Par do campo, Tomás Bessa, campeão da PGA de Portugal em 2020, partilha a 28.ª posição com mais oito jogadores à partida para a terceira volta do torneio do calendário do Challenge Tour.

O dinamarquês Marcus Helligkilde contabiliza 128 "shots" (61+67) e mantém a liderança com três pancadas de vantagem sobre a dupla de segundos classificados, o sueco Jesper Kennegard e o inglês Todd Clements.