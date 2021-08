Tomás Bessa arranca num bom plano em 'challenge' da Finlândia

Redação com Lusa

O golfista português Tomás Bessa estreou-se, esta quinta-feira, em bom plano no Vierumäki Finnish Challenge, torneio pontuável para o Challenge Tour, ao completar o campo do Vierumäki Resort (Par 72), na Finlândia, com 69 pancadas.

O campeão nacional da PGA de Portugal em 2020 anotou quatro "birdies" (uma abaixo) nos buracos 9, 12, 14 e 18, contra apenas um "bogey" (uma acima) no 16, e entregou um primeiro cartão com três pancadas abaixo do Par.

Graças à boa exibição, o jovem profissional português, que havia desistido, na última semana, do Campeonato Nacional Absoluto, ao final da primeira volta, com espasmos na lombar direita, integrou o lote de jogadores que partilham o 43.º lugar do "leaderboard".

O dinamarquês Marcus Helligkilde, por sua vez, fechou a ronda inaugural com 61 "shots", 11 abaixo do Par, e assumiu o topo da classificação, com menos três pancadas que o quarteto que partilha a segunda posição.