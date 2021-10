Tom Brady recompensa fã que lhe entregou bola do touchdown 600 da carreira

Primeiro quarterback na história da NFL a atingir os 600 touchdowns na carreira, Tom Brady poderá eternizar esse marco materialmente. O jogador dos Tampa Bay Buccaneers revelou, esta quarta-feira, que um adepto lhe entregou a bola utilizada, que fora enviada para a bancada no festejo, pelo que "receberá algo em troca".

"Recuperei a bola! Houve muita negociação para que pudesse recuperar a bola [risos]" afirmou, em jeito de brincadeira, Tom Brady, num programa desportivo da ESPN, que só teve noção do feito alcançado quando o treinador Bruce Arians lhe disse.

Por ter desempenhado o papel de benfeitor nesta história, permitindo a Brady reaver a bola com que fez o touchdown, Byron Kennedy, médico residente na Flórida, receberá, segundo o jogador dos Tampa Bay Buccaneers, uma bitcoin no valor de 53 mil euuros, um lugar anual para o que resta da época e para a próxima temporada e, ainda, um crédito de 862 euros para compra de merchandising do emblema da NFL.

Além deste "cabaz" chorudo, Kennedy vai receber ainda duas camisolas assinadas pelo histórico quarterback norte-americano e um capacete utilizado na prática da modalidade, de acordo com informações fornecidas por uma fonte da equipa, à ESPN.

Em declarações ao órgão noticioso americano, o médico residente na Flórida, ainda que "satisfeito" pelas recompensas, assumiu ter a esperança de jogar golfe com Tom Brady, recém-entrado na história da principal liga de futebol americano.