Confederação do Desporto de Portugal aplaude integração do Desporto nos Assuntos Parlamentares.

O presidente da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), Carlos Paula Cardoso, considerou esta segunda-feira positiva a integração do Desporto na pasta dos Assuntos Parlamentares, por estar mais perto do primeiro-ministro, António Costa.

A saída do Desporto da tutela do ministério da Educação e a sua integração noutra área mais perto do primeiro-ministro, neste caso na pasta dos Assuntos Parlamentares, que vai ser liderada por Ana Catarina Mendes, era uma pretensão antiga da CDP.

"Quando, em 2015, o primeiro governo de António Costa foi anunciado, tive a oportunidade de escrever num jornal desportivo em que colaborava que lamentava o Desporto ser integrado no Ministério da Educação", disse à agência Lusa Carlos Paula Cardoso.

De acordo com o presidente da CDP, em causa não estavam as pessoas que o lideravam, "até porque o ministro sempre foi muito sensível para as questões do Desporto", mas sim "a dimensão do ministério da Educação, pela dimensão do Desporto inserido num ministério com aquela dimensão".

"Eu temia que o Desporto se perdesse num ministério com aquela dimensão", afirmou Carlos Paula Cardoso.

O presidente da CDP recordou que já em 1985 participou num trabalho, numa equipa liderada por Miranda Calha, para que o Desporto deixasse a tutela da Educação, algo que foi conseguido por algum tempo, mas não definitivamente.

"Agora, temos uma senhora ministra que é uma pessoa sensível às mudanças e que pode ajudar e facilitar o Desporto a ter um peso específico mais importante no ministério dos Assuntos Parlamentares do que no da Educação", defende.

O vice-presidente do grupo parlamentar do PS, João Paulo Correia, é o novo secretário de Estado da Juventude e do Desporto e embora Carlos Paula Cardoso não o conheça pessoalmente refere que "as expectativas são sempre positivas".

Carlos Paula Cardoso destacou que João Paulo Correia "é alguém com passado ligado ao desporto", dado ter presidido ao Clube de Futebol de Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia, entre 2012 e 2018, e se aceitou integrar o governo é porque "está com energia e vontade de trabalhar".

O presidente da CDP refere que "há muita coisa a fazer" e "questões que têm que ser tratadas", muito para alem dos financiamentos, como a revisão da lei de bases, "que já tem quase 20 anos, dado o mundo ter mudado muito desde então".

Leia também Seleção Cristiano Ronaldo: "Último Campeonato do Mundo? Quem manda sou eu, ponto final" Declarações de Cristiano Ronaldo, em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro com a Macedónia do Norte, final do play off de acesso ao Mundial'2022 agendada para as 19h45 de terça-feira.

"É altura de se pensar nessa questão", considerou Carlos Paula Cardoso, recordando que o desporto e as suas leis será um dos temas a abordar num congresso promovido pela CDP, a realizar dentro de um mês.

O desporto jovem, afetado pela pandemia, que provocou um longo período de inatividade, é outro dos assuntos que Carlos Paula Cardoso considera pertinente ser abordado com alguma urgência.

Nascido em 1976 e licenciado em Organização e Gestão de Empresas, João Paulo Correia é deputado à Assembleia da República desde 2009 e presidente da junta em Mafamude e Vilar do Paraíso desde 2013.

Sucede no cargo a João Paulo Rebelo, também gestor, que tinha encabeçado a secretaria de Estado da Juventude e do Desporto desde 2016.